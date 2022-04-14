وزيرة التضامن تطلق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات.. صور

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منذ قليل، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي.

جاء ذلك بحضورالمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير ومجلس إدارة اليوم السابع، عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين وممثلو الوزارات والجهات المعنية.

وخلال فاعليات إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان " عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"، تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة ،وذلك ،في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات ،حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لتوعية الشباب ويستهدف التوعية بأضرار المخدرات .



