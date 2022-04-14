محافظ القليوبية: 68.3% نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى

القليوبية - إبراهيم سالم

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بسرعة تنفيذ وطرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التى تم طرحها مع الأخذ فى الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتى تخدم أكبر عدد من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، موضحا أن الخطة الاستثمارية بالمحافظة وصلت نسبة تنفيذها إلى 68.3%.

وتابع المحافظ التوجيهات بالتأكيد على الاهتمام بالحملات الميكانيكية مطالبًا مسئولى الحملة بضرورة عمل حصر لكافة المعدات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة، نظرا لأهمية الصيانة الدورية فى الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة للحملة، مؤكدا أنه سيقوم بجولات مفاجأة للتفتيش على الحملات الميكانيكية وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات فى حالة التقصير أو الإهمال حفاظا على المال العام ولإنجاح منظومة النظافة ومواجهة نقص عمال النظافة بالمحافظة.

وتابع المحافظ، جدول أعمال المجلس حيث وافق المجلس على تغيير أسماء 4 مدارس بإدارة العبور التعليمية بمنطقة العبور الجديدة لتكون مدرسة بلال بن رباح الثانوية المشتركة بدلا من مدرسة ثانوى عام مشترك بالقطعة رقم 60 بمنطقة المجد، ومدرسة الشيماء للتعليم الأساسى بدلا من مدرسة تعليم أساسى بالقطعة رقم 37 بمنطقة المجد، ومدرسة أسامة بن زيد تعليم أساسى بدلا من مدرسة تعليم أساسى بالقطعة رقم 78 بمنطقة الكرامة، ومدرسة الجمهورية الجديدة للتعليم الأساسى بدلا من مدرسة تعليم أساسى بالقطعة رقم 15 بمنطقة الحرية.

كما وافق المجلس التنفيذى على تغيير اسم شارع المجارى بعزبة سليم - بحى شرق شبرا الخيمة ليكون شارع الإمام البخاري.

وطالب المحافظ المجلس التنفيذى العرض على مجلس الوزراء بشأن الالتماس بالموافقة على رفع غرامة المتعدين على الأراضى الزراعية بتشوين (أتربة - زلط - رمل - طوب أبيض - سيراميك - معارض سيارات - سبلة - أى تشوينات أخرى) من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه عن كل موسم زراعى حتى يتسنى ردع المخالفين من التمادى فى تعدياتهم على الأراضى الزراعية.

كما وافق المحافظ، على رفع تكاليف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية من فى المبانى العادية والمبانى الخرسانية، وذلك نظرا لارتفاع أسعار الوقود وقطع غيار المعدات التى تقوم بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وبما يتلائم مع الظروف الحالية.

ووافق المحافظ، على استغلال جزء من مبنى المجلس الشعبى المحلى بالقناطر الخيرية كمقر مؤقت للسجل المدنى بالقناطر الخيرية لمدة 6 أشهر ويتم التجديد بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة لحين الانتهاء من بناء مقر السجل المدنى الجديد، كما وافق المجلس على استغلال قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 200م بشارع بورسعيد أمام مبنى الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمدينة قها لاقامة مقر متطور لمنطقة الضرائب العقارية وذلك بأجر المثل.

كما وافق المجلس على تخصيص الدور الثانى العلوى بالمبنى الإدارى بالخانكة لهيئة النيابة الإدارية مقابل قيمة إيجارية تيسيرا على العاملين والمواطنين بمركز ومدينة الخانكة، كما تم تخصيص قطعة أرض تم استلامها من هيئة الأوقاف المصرية مساحتها 3600م٢ بقرية المريج / مركز شبين القناطر لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادى وثانوى عليها والموافقة على طلب الوحدة المحلية لقرية الجعافرة / مركز شبين القناطر لإقامة جراج على قطعة أرض مساحتها 266 متر لصالح الحملة الميكانيكية للحفاظ على سيارات ومعدات الوحدة، كما وافق المجلس أيضا على تخصيص قطعة أرض (أملاك دولة) مساحتها 300م٢ بجوار الوحدة الصحية بقرية الجعافرة / مركز شبين القناطر لصالح مديرية الصحة لتصبح المساحة الإجمالية 1800 متر لإقامة مركز طبى والموافقة أيضا على تخصيص قطعة أرض تم استلامها من هيئة الأوقاف المصرية مساحتها 500 م بقرية كفر الشرفا التابعة للوحدة المحلية بطحوريا / مركز شبين القناطر لصالح مديرية الصحة لإقامة مركز طبى عليها.

كما وافق المجلس على تعديل قرار التخصيص رقم 541 لسنة 2008 ليكون باسم قصر ثقافة الوحدة المحلية بالعمار الكبرى بمساحة 180م بالقطعة 27 حوض داير الناحية زمام قرية العمار الكبرى وبذات الحدود والمعالم بدلا من دار شروق لتنمية المرأة والطفل.