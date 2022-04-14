محافظ القليوبية: 41.2% نسبة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجارى تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على أبو عقيل السكرتير العام المساعد، واللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، نائبا عن مدير أمن القليوبية، وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

بدأ المحافظ الاجتماع بعدد من التوجيهات لرؤساء المدن والأحياء بالتنبيه على رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة فى محيط المساجد والكنائس.

كما تابع المحافظ، توجيهاته بالتأكيد على رؤساء المدن والأحياء بالتنبيه على سائقى سيارات القمامة بضرورة تغطية الحمولة أثناء السير على الطرق العامة حفاظا على المظهر العام، كما وجه المحافظ أيضا إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية ومنع عمليه الإنتظار الخاطئ والسير عكس الاتجاه حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابع المحافظ الاجتماع، حيث شدد على دفع العمل والمتابعة اليومية بملف تقنين أملاك الدولة والتصالح على بعض مخالفات البناء وإزالة كافة العقبات التى تواجه اللجان لتحقيق المستهدف من هذا الملف، حيث استعرض الموقف الحالى لملف تقنين أراضى الدولة من حيث (سداد رسوم الفحص، سداد رسوم المعاينة، ملفات تحت الدراسة، ملفات مرفوضة، العقود، إجمالى عدد الطلبات، جملة المتحصلات) فضلاً عن طرح العديد من الأفكار ومحاور العمل التى من شأنها تذليل معوقات سير العمل، والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بملفات تقنين أراضى أملاك الدولة والتصالح فى مخالفات البناء لتحقيق المستهدف منهما باعتبارهما من الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته، كما شدد المحافظ على ضرورة إنجاز باقى الملفات المتأخرة وسرعة الإنتهاء منها.

كما وجه المحافظ، بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، حيث أكد المسئولون عن المبادرة أن تنفيذ تلك المشروعات جارية بشكل منتظم وبمعدلات تنفيذ جيدة وفقاً للجدول الزمنى المقرر والاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة ويتم تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدفع العمل بمعدلات إنجاز أسرع.

ومن جانبه أكد المحافظ، أن نسبة التنفيذ الإجمالية لمشروع حياة كريمة بشبين القناطر وصلت إلى 41.2%، وتم مخاطبة وزير الزراعة بشأن تخصيص 32 قطعة أرض لإقامة مشروعات عليها لاستكمال ما تبقى من أعمال، كما تم تسليم مشروع الصرف الصحى ل 6 قرى بالكامل وتم الانتهاء من 6 قرى أخرى ومشروعات الصرف الصحى بشكل عام تخطت نسبة 70%.

واستكمل المحافظ الاجتماع، حيث أعلن عن تمكن المحافظة من توفير اعتماد 70 مليون جنيه من خارج الخطة الاستثمارية لاستكمال تغطية ترعة الباسوسية، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل أى عقبات للإنتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.