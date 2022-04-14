محافظ الدقهلية يحيل 80 من العاملين المتغيبين عن العمل للتحقيق

الدقهليه شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة 80 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركز دكرنس الأسبوع الماضي.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية، للوقوف على مدى انتظام العمل بها.



هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير، أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل 67 من العاملين بالمستشفي العام ومستشفي الصدر ومستشفي الحميات بدكرنس ووحدة طب الأسرة بقرية منشأة عبد الرحمن ووحدة طب الأسرة بقرية ميت طريف ووحدة طب الأسرة بالمحمودية، وأيضا 10 من العاملين بمراكز شباب ميت طريف ومنشأة عبد الرحمن و3 من العاملين بالإدارة البيطرية بدكرنس والوحدة البيطرية بقرية ميت طريف.

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة، لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار إليه.