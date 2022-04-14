كنائس الأقصر تستعد لإقامة قداس جمعة ختام الصوم المقدس.. غدًا

الأقصر - أحمد مرعى

تستعد كنائس إيبارشيتي الأقصر وإسنا وأرمنت تحت رعاية نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، ونيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، غداً الجمعة الموافق 15 أبريل، لإقامة صلوات طقس القنديل العام والقداس الإلهي بمناسبة ختام الصوم الكبير، وذلك بجميع كنائس وأديرة المحافظة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحاً.

ويتخلل اليوم إقامة صلوات اللقان "القنديل العام" والقداس الإلهي وفق الطقوس القبطية المتمثله في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة أسفار الكتاب المقدس، بمشاركة الآباء الأساقفة والآباء الكهنة وخورس الشمامسة والشعب القبطي.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد بدأت الصوم الكبير والذي استمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد، والصوم الكبير عبارة عن ثلاثة أصوام، الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.

ويعقب ذلك أسبوع الآلام، والذي تبدأ أحداثه عقب الاحتفال بأحد الشعانين حيث يتم تعليق الرايات السوداء وتغيير ستر الهيكل، وتقرأ خلاله كافة النبوات والأحداث المتعلقة بآلام السيد المسيح وصلبه، إلى أن ينتهي بصلب الفرح والاحتفال بعيد القيامة المجيد.