سحورك صحى فى رمضان.. فوائد سلطة الفواكه والجبنة البيضاء

نهير عبد النبى

ينصح دائما بالاهتمام بوجبة السحور على أن تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتساعد على الشبع، لذلك يقدم اليوم السابع وجبة سحور متكاملة وغنية بالفيتامينات وهى سلطة الفواكه وجبنة بيضاء.

وحسب ما ذكره موقع helthy تحتوى سلطة الفواكه على أنواع مختلفة من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ومنها الموز والجوافة والبرتقال والفراولة والتفاح وغيرها من أنواع الفواكه حسب الرغبة.

وكل نوع من هذه الفواكه يحتوى على عناصر غذائية وفيتامينات تعمل على تعزيز صحة المناعة والوقاية من الأمراض، كما تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والعطش طوال اليوم، كما تحمى من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط.

كما تحتوى الجبنة البيضاء على عناصر غذائية وفيتامينات وكالسيوم، حيث تساعد على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والحفاظ على رطوبة الجسم وحمايته من الجفاف والعطش.

وللجبنة البيضاء فوائد صحية ايضا للأسنان والوقاية من ضعفها والتهابات اللثة، كما أن لها فوائد أخرى فى الجمال، حيث تساعد الجبنة البيضاء على نضارة البشرة وتقوية الشعر من التلف والتساقط.