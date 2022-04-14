اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 08:19 ص
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تعرف على جامعة المنيا الأهلية وكليتها وبرامجها × 7 معلومات

الخميس، 14 أبريل 2022 08:00 ص
تعرف على جامعة المنيا الأهلية وكليتها وبرامجها × 7 معلومات جامعة المنيا الأهلية
المنيا -حسن عبد الغفار

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ينشر اليوم السابع عدد من المعلومات حول جامعة المنيا الأهلية والتى أوشكت على الانتهاء وتقع بمدينة المنيا الجديدة.

1- تقع جامعة المنيا الأهلية على مساحة 41 فدانًا.

2- تضم عدة مباني منها، إدارة الجامعة - 6 مباني أكاديمية - مبنى الورش - مبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية.

3- المنطقة الترفيهية التي تضم مباني الكليات ومدرجات وفصولا للتدريب ومعامل وورشا تدريبية ومكاتب إدارية.

4- ستقدم الجامعة عدة برامج دراسية متميزة في 3 قطاعات تعليمية.

5- القطاع الطبي ويضم برامج الصيدلة الإكلينيكية وتصنيع الدواء - الطب البشري - طب وجراحة الفم – العلاج الطبيعي.

6- القطاع الهندسي ويضم برامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة - هندسة العمارة البيئية والعمران - هندسة الطاقة والطاقة الجديدة والمُتجددة - هندسة المواد وإدارة التصنيع - الهندسة المدنية وإدارة المشروعات - هندسة الربوتات الصناعية - الذكاء الاصطناعي وتعلم الآله - التحول الرقمي - اللغويات الحاسوبية.

7- قطاع العلوم الإنسانية ويضم برامج الدعاية والإعلان والعلاقات العامة - التسويق الرقمي والاستراتيجي - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - الاتصال الجماهيري "الإعلام والصحافة والأفلام والتليفزيون".


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