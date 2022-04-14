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"تضامن بنى سويف": إنقاذ 18 حالة من كبار السن بلا مأوى خلال 48 ساعة

الخميس، 14 أبريل 2022 10:07 ص
"تضامن بنى سويف": إنقاذ 18 حالة من كبار السن بلا مأوى خلال 48 ساعة محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قالت أمل أبو عزوز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى فى بنى سويف، اليوم الخميس، إن فريق التدخل السريع بالمديرية نجح فى إنقاذ 18 مواطنا بلا مأوى فى شوارع المحافظة بمراكزها السبع، وذلك خلال 48 ساعة، حيث تم إيداع الحالات بدار فاقدة الرعاية كبار بلا مأوى بشرق النيل بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة فى أقسام الشرطه وإصدار إذن من النيابة العامة بالإيداع، واجراء الفحص الطبى عليهم.

 

وحسب بيان لمديرية التضامن، قامت مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة باستلام 88 ألف كيلو مواد غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف لعمل 22 ألف شنطة رمضانية بواقع "2 كيلو أرز، و 2 كيلو سكر" فى كل شنطة على أن تتولى مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف مسئولية توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا من عملاء تكافل وكرامة، وستتم عملية التوزيع من خلال الإدارات الاجتماعية ووحداتها بكل قرية طبقا للكشوف المدرجة بالوحدات، بالإضافة إلى توزيع 4 آلاف كيلو لحوم على بعض الإدارات الاجتماعية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من عملاء تكافل وكرامة.

 

 


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