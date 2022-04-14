تحذيرات من "قاتل متسلسل" يستهدف المواطنين فى فلوريدا الأمريكية

كتبت: نهال أبو السعود

تحقق الشرطة الأمريكية فيما إذا كانت عمليتا قتل على ما يبدو في سان بطرسبرج بولاية فلوريدا قد ارتكبها نفس القاتل الذي لا يزال طليقًا، وفقا لفوكس نيوز.



أصيب فيرنون ويليامز، 60 عامًا بالرصاص بينما كان يسير على طول شارع ميلروز الجنوبي في 10 أبريل، وهو نفس ما حدث مع كورلينزو ويليامز، 24 عامًا، حيث كان يسير في شارع Avenue South بعد يومين عندما قتل أيضا بالرصاص.



على الرغم من أنهما يشتركان في نفس الاسم الأخير، إلا أن الشرطة تقول إن الضحيتين لا تربطهما صلة قرابة ولا يعرف كل منهما الآخر، ووفقًا لإدارة شرطة سانت بطرسبرج، فإن جريمتي القتل "لديهما العديد من أوجه التشابه المثيرة للقلق".



وقالت الشرطة في بيان: "في كلتا الحالتين، وقع إطلاق النار بين عشية وضحاها، واستهدف كلاهما رجال يسيرون بمفردهم في الأحياء، وقد اقترب شخص ما في سيارة من الضحيتين".



قال أنتوني هولواي رئيس شرطة سانت بطسبرج في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "في الوقت الحالي، عندما ننظر إلى الشيء، إنه رجل أسود لسنا متأكدين من أنه نفس الرجل، ولكن كل شيء يصطف أمام رجل أسود يقود سيارة ويجري محادثة قصيرة مع الضحايا قبل إطلاق النار."



طلبت الشرطة من الجمهور أي معلومات قد تكون لديهم بشأن إطلاق النار، وخاصة لقطات المراقبة، كما حذروا أي شخص في سان بطرسبرج من الاقتراب من شخص غريب يقترب منهم في سيارة.



قال هولواي، إن أوصاف السيارة كانت متناقضة، لذا لا تستطيع الشرطة بعد الكشف عن لون السيارة أو طرازها، وبالإضافة إلى الضحيتين، تقول الشرطة إن هناك حادثة ثالثة - لكن الهدف المحتمل نجا.



وقال رجل ثالث أيضا إن سيارة اقتربت منه بالقرب من موقع إطلاق النار الثاني، لكنه هرب عندما رأى بندقية، وأشار هولواي إن هذا الشخص لا علاقة له بالضحيتين الأخريين.



قال رئيس الشرطة: "ليس لديهم صلة لذلك نحن نفترض أن المشتبه به يقود سيارته في الشارع، ويلتقط هؤلاء الأشخاص الذين يسيرون ويجرى محادثة ثم يطلق النار عليهم".