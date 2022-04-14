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بلينكن يؤكد لنظيره الأوكرانى التزام واشنطن بدعم كييف لمواجهة روسيا

الخميس، 14 أبريل 2022 06:59 م
بلينكن يؤكد لنظيره الأوكرانى التزام واشنطن بدعم كييف لمواجهة روسيا بلينكن
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن لنظيره الأوكراني، ديمترى كوليبا، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم كييف أمنيا واقتصاديا لمواجهة روسيا، مشيرا إلى أن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا فعالة في مواجهة القوات الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بتوحيد المجتمع الدولي بشكل فعال وسريع ضد روسيا، متابعا: لن أعلق على الجانب الاستخباراتي في حرب أوكرانيا، وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي:  نجحنا خلال أيام في فرض عقوبات كبيرة ضد روسيا، موضحا أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر أشهر.

 

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: عبرنا عن قلقنا من موقف الصين إزاء الحرب في أوكرانيا، مستطردا: ما زلنا ننسق مع الروس بمسائل عدة بينها النووية والمحطة الفضائية الدولية.

 

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن تغيير السلطة في روسيا مسؤولية الشعب الروسي وحده، موضحا أن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إزاحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن السلطة كان شخصيا.


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