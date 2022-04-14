بلومبرج: إيلون ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 43 مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن إيلون ماسك قدما عرضا أفضل ونهائيا لشراء تويتر، وقال إن الشركة لديها إمكانيات استثنائية، وسيقوم بإطلاق عنانها.

وسيدفع أغنى رجل فى العالم 54.20 دولار عن كل سهم نقدا، بما يمثل زيادة 54% على سعر الإغلاق فى 28 يناير، وبقيمة تبلغ حوالى 43 مليار دولار. وقد ارتفعت أسهم موقع التواصل الاجتماعى بنسبة 18%.

وأعلن ماسك العرض فى إيداع لدى لجنى البورصات والأوراق المالية الأمريكية. وكان الملياردير، الذى يسيطر على شركة تسلا للسيارات الكهربائية قد استحوذ على 9% من أسهم تويتر فى الرابع من إبريل الجارى.

ويعد ماسك من أكثر الشخصيات التى تحظى بمتابعة على تويتر، ولديه أكثر من 80 مليون متابع، كما أنه تحدث عن التغييرات التى يرغب فى إجرائها على منصة التواصل الاجتماعى، وعرضت عليه الشركة مقعدا فى مجلس إدارتها بعد شرائه 9% من الأسهم، مما جعله أكبر حملة الأسهم بها، لكن ماسك تخلى عن رغبته فى الوجود فى مجلس إدارة الشركة.

ياتى هذا بعد أن رفع أحد المستثمرين فى شركة "تويتر"، دعوى قضائية ماسك، لفشله فى الكشف عن حصته فى الشركة بحلول الموعد النهائى، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ووفقا للدعوى القضائية، وفر ماسك حوالى 143 مليون دولار من خلال التزام الصمت بشأن حصته فى شركة "تويتر" وشراء المزيد من الأسهم بعد تاريخ الإفصاح المطلوب.

واقترح المدعي، مارك راسيلا، الذي رفع الدعوى ضد ماسك أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، رفع دعوى جماعية ضده لعدم الكشف عن شرائه للأسهم، للجنة الأوراق المالية والبورصات في الوقت المنتسب.