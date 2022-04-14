اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكويت تعرب عن تضامنها مع جنوب إفريقيا جراء فيضانات إقليم كوازولو ناتال

الخميس، 14 أبريل 2022 11:52 ص
الكويت تعرب عن تضامنها مع جنوب إفريقيا جراء فيضانات إقليم كوازولو ناتال فيضانات ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن وتعاطف دولة الكويت مع جمهورية جنوب إفريقيا جراء الفيضانات التى اجتاحت إقليم كوازولو ناتال وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير المبانى والمنازل والبنى التحتية.

وتقدمت وزارة الخارجية الكويتية فى بيان لها اليوم الخميس، بخالص التعازى وصادق المواساة إلى جمهورية جنوب إفريقيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفى وقت سابق، زار رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، عائلات ضحايا الفيضانات المدمرة التى اجتاحت مدينة ديربان الساحلية.

وهي المدينة الرئيسية في كوازولو ناتال (شرق) ومركز الكارثة.

ووصف رامابوزا، الفيضانات المميتة التي ضربت المنطقة الجنوبية الشرقية لبلاده بأنها "كارثة"، وتعهد بتقديم مساعدة حكومية لوالد فقد أطفاله الأربعة إثر إنهيار جزء من منزلهم.

وقال "رامابوزا" - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إن "الجسور والطرق انهرت ومات أشخاص... هذه كارثة ذات أبعاد هائلة وأن إحدى العائلات فقدت 10 من أفرادها".

 


الكويت

جنوب افريقيا

فيضانات

فيضانات جنوب افريقيا

الخارجيه الكويتيه

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