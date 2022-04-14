الكويت تعرب عن تضامنها مع جنوب إفريقيا جراء فيضانات إقليم كوازولو ناتال

وهي المدينة الرئيسية في كوازولو ناتال (شرق) ومركز الكارثة.

ووصف رامابوزا، الفيضانات المميتة التي ضربت المنطقة الجنوبية الشرقية لبلاده بأنها "كارثة"، وتعهد بتقديم مساعدة حكومية لوالد فقد أطفاله الأربعة إثر إنهيار جزء من منزلهم.

وقال "رامابوزا" - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إن "الجسور والطرق انهرت ومات أشخاص... هذه كارثة ذات أبعاد هائلة وأن إحدى العائلات فقدت 10 من أفرادها".