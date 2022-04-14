القبض على عامل بحوزته حشيش وشابو داخل محطة سكك حديد سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بإشراف العميد محمد علام مأمور القسم، من ضبط عامل يقيم بمحافظة أسوان حال توقف القطار برصيف المحطة وبحوزته قطعة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش وزنت ما يقرب من 20 جراما تقريبا، وكيس شفاف بداخله مادة تشبه مخدر الشابو وزنت ما يقرب من 3 جرامات.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور محطة سكك حديد سوهاج العميد محمد علام يفيد بضبط عامل بحوزة مواد مخدرة بقصد التعاطى أثناء توقف القطار بمحطة سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي ورود بلاغ لقسم أول سوهاج من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج بالقطار الإسباني من ضبط "طه ا ا م" 25 سنة عامل ويقيم بأسوان حال توقف القطار برصيف المحطة وبحوزته قطعة لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن 20 جراما و"2" كيس بلاستيكي شفاف بداخله مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون لمخدر الشابو تزن حوالي 3 جرامات وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.