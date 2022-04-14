السيطرة على حريق نشب بمخلفات بجوار محول كهرباء فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

تمكنت الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات بجوار سور ملاصق لمحول كهرباء بمدينة القنايات، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بجوار محول كهرباء بمدينة القنايات، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمخلفات بجوار سور ملاصق لمحول الكهرباء، وتم السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لمحول الكهرباء.

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية من السيطرة على حريق نشب بقش وأحطاب بأرض زراعية ناحية قرية سعفان دائرة مركز اولاد صقر، حيث تم الدفع بسيارتين إطفاء.