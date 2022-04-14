السيطرة على حريق شقة بالطابق الثالث فى عقار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، لرئاسة العميد أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بشقة بالطابق الثالث بميدان الشبان المسلمين تستغل لتجهيز الأطعمة والمأكولات لإحدي الكافتيريات دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق محدود بإحدى الشقق بدائرة القسم وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بشقة دائرة قسم ثان سوهاج.

وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث تستغل لتجهيز الأطعمة والمأكولات لإحدي الكافتيريات ملك معتز م م ب 35 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة ويقيم دائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي، وأضاف بإحتراق بعض الأجهزة الكهربائية والمنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.