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السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتنمر والاعتداء على مريض نفسى بالهرم

الخميس، 14 أبريل 2022 12:58 م
السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتنمر والاعتداء على مريض نفسى بالهرم محكمة _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت متهم حدث بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بالتنمر والاعتداء على شاب يعانى من مرض نفسي وشقيقه بالهرم.

 

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت التحقيقات تورطهم بالاعتداء علي كلًأا من "ب" و"م" شقيقين بالتنمر والضرب والسحل بالأسلحة البيضاء والشوم، مما أدى إلى إصابتهما بجروح قطعية وكسور وسحجات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد.

 

وتابعت التحقيقات أن المتهمين تنمروا على المجنى عليهما، نظرًا لمعاناة أحدهما من مرض نفسى، ووجهوا لهما عبارات تحمل فى مضمونها الإساءة إليهما.


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