الدفاع الروسية: إسقاط ميج 29 وتدمير 12 هدفا ومستودعات تابعة لجيش أوكرانيا

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز MiG-29 ومروحية ومسيرة في مطار دنيبرو ليلا، كما تدمير 12 هدفا عسكريا ومستودعات تابعة للقوات الأوكرانية.

وحسب موقع روسيا اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تدمير 48 منشأة عسكرية أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح كوناشينكوف أنه تم تدمير مروحية من طراز (مي- 8) وطائرة مُسيرة من طراز (بيرقدار).. موضحا أن القذائف الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت 770 هدفا، منها 9 مراكز قيادة، ومستودعات و110 مواقع لإطلاق المدفعية، ونظام صواريخ (S-300) المضاد للطائرات، ومستودعات ذخيرة.