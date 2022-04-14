الإنتهاء من تنفيذ ساحة انتظار السيارات أمام السكة الحديد بحى الشرق فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الإنتهاء من العمل فى إنشاء ساحة انتظار السيارات التى تقع أمام السكة الحديد بحى الشرق، وذلك لاستيعاب وتنظيم تواجد السيارات ومنع الازدحام بهذه المنطقة الحيوية، والتى تضم عددا من المشروعات العملاقة، أهمها مبنى التأمين الصحى الشامل ومول الفرما الجديد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن ساحة الإنتظار الجديدة تم انشاؤها بالتوازى مع تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الحيوية المحيطة بمشروعات التأمين الصحى الشامل ومول الفرما، لتحقيق الشكل الحضارى والجمالى بالمنطقة فضلا عن إعادة تطوير حديقة الفرما ومبنى السكة الحديد ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن ساحة انتظار السيارات أمام السكة الحديد تأتى فى إطار خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والشكل الحضارى فى المناطق التى تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين، لافتا إلى أن المحافظة شهدت إنشاء العديد من ساحات انتظار السيارات و أخرى للجلوس مزودة بالوسائل الترفيهية والتجميلية فى إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير الطرق والمحاور بمختلف الأحياء.



جانب من الجراج_



جراج السكه الحديد_