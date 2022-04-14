محافظ بورسعيد: رفع كفاءة وتطوير شارع 23 ديسمبر بطول 3800 متر

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، على استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع 23 ديسمبر، لافتا إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بالمحافظة.

وأشار "المحافظ"، إلى أن أعمال التطوير شملت ايضا دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد فى نطاق شارع 23 ديسمبر، موضحا أنه يتم توسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية، بما يخلق محور مروري على أعلى مستوى بالمنطقة.

وأكد أن أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر تشمل بداية شارع 23 يوليو و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول 3800 متر تحت إشراف " مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي، لافتا إلى أن العمل في تطوير الشارع وصل لمراحل متقدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجري العمل في تطوير ورصف الشارع 23 ديسمبر ليلا ونهارا ، وذلك لتيسير الحركه المرورية ، فضلا عن أعمال تجميل جانبي الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة رصف وتطوير الشارع على أعلى مستوى، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء بورسعيد.