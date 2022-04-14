إسبانيا تفكك أكبر مرزعة للماريجوانا فى أوروبا وضبط نباتات بقيمة 100 مليون يورو

فاطمة شوقى

تمكن الحرس المدني فى إسبانيا، في عملية مشتركة مع شرطة فورال في نافارا، بتفكيك أكبر مزرعة للماريجوانا في أوروبا مخصصة لتهريب المخدرات، وخاصة الماريجوانا، حيث تمت مصادرة 415 ألف نبتة من الماريجوانا، والتي بمجرد معالجتها ستكون بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو في السوق، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأفاد الحرس المدني يوم الأربعاء، أنه تم خلال العملية اعتقال ثلاثة أشخاص في نافارا وتم التحقيق مع شخصين آخرين في بيزكايا.

وبدأت التحقيقات منتصف العام الماضي في مدينتي أرتاجونا وأوليت في نافارا. ثم اكتشف وكيل "مزرعة كبيرة للماريجوانا مشكوك في شرعيتها". عثرت قوات الشرطة على 11 مزرعة لزراعة القنب تحتل مساحة 67 هكتارا تزرع فيها 415 ألف نبتة.

وأبلغ المسؤول عن المحصول الوكلاء، أن الإنتاج مخصص للاستخدام الصناعي. لكن تحقيقات الشرطة ألغت هذه الشرعية الواضحة للمزارع. كانوا متشككين في الاستثمارات التي كان يقوم بها هذا الرجل والوجهة النهائية لنباتات الماريجوانا، والتي كانت تُرسل إلى بلدان مثل سويسرا وإيطاليا، حيث تمت معالجتها لإنتاج منتجات مشتقة من CBD (كانابيديول)، وهو نشاط محظور في إسبانيا.

كان المعتقلون قد أقاموا في مستودع صناعي كبير في أرتاجونا، نظامًا مزودًا بنظام تهوية ودرجة حرارة لتجفيف النباتات. عندما كانت جاهزة للشحن، تم تحميلها على شاحنة متجهة إلى إيطاليا، وعند هذه النقطة اعترض الوكلاء إحدى الشحنات واقتحموا مستودع التجفيف، حيث تم الاستيلاء على حوالي 23000 للماريجوانا.

كشف البحث في المستودع عن 13000 نبتة أخرى (50740 كيلو جراما) كانت في طور التجفيف، والتي تم تدميرها لاحقًا بعد الحصول على إذن من محكمة التحقيق رقم 1 في تافالا (نافارا). في وقت لاحق، كما أوضح الحرس المدني في مذكرة إعلامية، تم قطع وتدمير بقية النباتات التي لم يتم حصادها والتي أضافت حوالي 375000 غرسة أخرى. وقد تدخل عملاء من شرطة فورال نافارا المكلفين بمجموعة الجرائم ضد الصحة ومن الوحدة العضوية للشرطة القضائية بالحرس المدني في إجراءات الشرطة.

كان المعتقلون يعتزمون بيع المحصول مقابل مبلغ تقريبي قدره 30 مليون لشركات أجنبية، حيث ستجرى معالجة النباتات والبراعم للحصول مشتقات أخرى، والتي تصل قيمتها السوقية إلى حوالي 100 مليون يورو.