اليوم السابع
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إحالة 169 موظفا للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة

الخميس، 14 أبريل 2022 11:26 ص
إحالة 169 موظفا للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف المرور على كافة المصالح الحكومية ، للتأكد من الإنضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 
وفى هذا السياق، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، حملة انضباط إداري على المصالح الحكومية.
 
ضمت الحملة "مستشفي المحمودية العام - وحدات طب الأسرة بقري ديروط والفرنساوية - مركز رعاية الامومة والطفولة -الوحدة المحلية بقرية ديروط -مركز شباب سيدي عقبة "
 
أسفرت الحملة عن ضبط 61 حالة غياب من العاملين دون سند قانوني داخل 3 منشآت حكومية، كما تم رصد 108 حالة ترك عمل دون سند قانونى  داخل  4 منشآت حكومية. 
 
 

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