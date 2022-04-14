إحالة 169 موظفا للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف المرور على كافة المصالح الحكومية ، للتأكد من الإنضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى هذا السياق، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، حملة انضباط إداري على المصالح الحكومية.

ضمت الحملة "مستشفي المحمودية العام - وحدات طب الأسرة بقري ديروط والفرنساوية - مركز رعاية الامومة والطفولة -الوحدة المحلية بقرية ديروط -مركز شباب سيدي عقبة "

أسفرت الحملة عن ضبط 61 حالة غياب من العاملين دون سند قانوني داخل 3 منشآت حكومية، كما تم رصد 108 حالة ترك عمل دون سند قانونى داخل 4 منشآت حكومية.