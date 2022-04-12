اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:33 م
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إحالة 103 موظفين للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:03 م
إحالة 103 موظفين للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة جانب من الحملة
البحيرة - ناصر جودة

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قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بحملة إنضباط إداري على المصالح الحكومية بنطاق مركز كوم حمادة شملت ( مستشفي كوم حمادة التخصصي - الادارة الصحية - ووحدات صحة الأسرة بقري كوم شريك وابوالخاوي وبريم - الوحدات المحلية بكوم حمادة وكوم شريك).

أسفرت الحملة عن ضبط 86 حالة غياب من العاملين دون سند قانوني بـ 6 منشآة حكومية، كما تم رصد 17 حالة ترك عمل دون سند قانوني بـ 4 منشآت حكومية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات  اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الإنضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.
 
هذا وقد شدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .


محافظة البحيرة

إدارة الرقابة والمتابعة

احالة موظف للتحقيق

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