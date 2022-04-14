أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد بـ "خلية الوايلى الإرهابية"

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالمؤبد هم مدحت أحمد محمد، معتز على السيد، أسامة محمد سلمان.

ووجهت النيابة العامة فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة واستخدامها فى عمليات إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.