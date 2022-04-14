أسعار العملات اليوم الخميس 14-4-2022 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 14-4-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 18.37 جنيه للشراء، و 18.44 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر صرف الريال السعودى، مسجلا 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه 19.99 للشراء، 20.14 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ19.95 للشراء، 20.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا سعر 18.37 للشراء، 18.44 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.99 للشراء، 20.14 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ19.95 للشراء، 20.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 24.07 جنيه للشراء، 24.24 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ23.93 جنيه للشراء، 24.13 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.