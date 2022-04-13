7 معلومات عن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل سواعد التنمية جهودها لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، فى كافة نجوع وقرى محافظة أسوان خلال شهر رمضان المبارك، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن المبادرة فى أسوان، تعرف عليها:

1. خصصت الدولة اعتمادات مالية ضخمة بهدف رفع جودة الحياة وتحسين معيشة المواطنين فى قرى حياة كريمة.

2. تضم المبادرة 1048 مشروعاً مختلفاً حتى الآن.

3. وصلت تكلفة المشروعات الإجمالية نحو 21 مليار و291 مليون جنيه.

4. تغطى المشروعات 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.

5. محافظ أسوان شدد على عدم استلام أى مشروعات تم الانتهاء منها إلا بعد تلافى كافة الملاحظات.

6. إنشاء ساحات انتظار للمواطنين والسيارات بجوار المجمعات الخدمية والزراعية.

7. تزويد ساحات الانتظار بالمقاعد والمظلات لحماية كبار السن والسيدات والأطفال من درجة الحرارة المرتفعة وتخفيف العبء عنهم.























