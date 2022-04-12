11 صورة توضح استمرار العمل فى مشروعات حياة كريمة بأسوان خلال رمضان

ويتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجولات الميدانية على أرض الواقع لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتى يقوم بها أعضاء لجنة حياة كريمة بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، وناجح مصطفى، مساعد محافظ أسوان.

وتشمل الجولات التفقدية عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية، بهدف الوقوف على تلافى الملاحظات التى يتم رصدها سواء مشروعات الصرف الصحى ومجمع الخدمات الزراعية، والمدارس ومراكز الشباب وغيرها.