11 صورة توضح استمرار العمل فى مشروعات حياة كريمة بأسوان خلال رمضان

يواصل العاملون فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، جهودهم لتنفيذ مشروعات التنمية والتطوير بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة داخل محافظة أسوان، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، رغم الصيام وارتفاع درجات الحرارة.
ويتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجولات الميدانية على أرض الواقع لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتى يقوم بها أعضاء لجنة حياة كريمة بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، وناجح مصطفى، مساعد محافظ أسوان.
وتشمل الجولات التفقدية عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية، بهدف الوقوف على تلافى الملاحظات التى يتم رصدها سواء مشروعات الصرف الصحى ومجمع الخدمات الزراعية، والمدارس ومراكز الشباب وغيرها.
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (1)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (2)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (3)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (4)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (5)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (6)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (7)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (8)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (9)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (10)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (11)
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