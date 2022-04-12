اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

11 صورة توضح استمرار العمل فى مشروعات حياة كريمة بأسوان خلال رمضان

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:00 ص
11 صورة توضح استمرار العمل فى مشروعات حياة كريمة بأسوان خلال رمضان استمرار العمل فى مشروعات حياة كريمة بأسوان خلال رمضان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل العاملون فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، جهودهم لتنفيذ مشروعات التنمية والتطوير بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة داخل محافظة أسوان، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، رغم الصيام وارتفاع درجات الحرارة.

ويتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجولات الميدانية على أرض الواقع لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتى يقوم بها أعضاء لجنة حياة كريمة بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، وناجح مصطفى، مساعد محافظ أسوان.

وتشمل الجولات التفقدية عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية، بهدف الوقوف على تلافى الملاحظات التى يتم رصدها سواء مشروعات الصرف الصحى ومجمع الخدمات الزراعية، والمدارس ومراكز الشباب وغيرها.

 

مشروعات حياة كريمة فى أسوان (1)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (1)

 

مشروعات حياة كريمة فى أسوان (2)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (2)

 

مشروعات حياة كريمة فى أسوان (3)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (3)

 

مشروعات حياة كريمة فى أسوان (4)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (4)

 

مشروعات حياة كريمة فى أسوان (5)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (5)

 

مشروعات حياة كريمة فى أسوان (6)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (6)

 

مشروعات حياة كريمة فى أسوان (7)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (7)

 

مشروعات حياة كريمة فى أسوان (8)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (8)

 

مشروعات حياة كريمة فى أسوان (9)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (9)

 

مشروعات حياة كريمة فى أسوان (10)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (10)

 

مشروعات حياة كريمة فى أسوان (11)
مشروعات حياة كريمة فى أسوان (11)

 


حياة كريمة

مشروعات

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأيدى الشقيانة فى نهار رمضان.. ولاد مصر يواصلون العمل فى مشروعات حياة كريمة بأسوان.. العمال: نتحرك للعمل بعد السحور ونعود قبل الإفطار.. والمحافظ: معدلات التنفيذ مرتفعة و1048مشروعاً بتكلفة 21 مليار جنيه.. صور

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:00 م

حياة كريمة بأسوان.. تنفيذ 7 مشروعات بقرية الكلح لخدمة 70 ألف نسمة

الخميس، 31 مارس 2022 06:51 م

حياة كريمة بأسوان.. افتتاح معهدى الغنيمية الابتدائى والحاجر الإعدادى بـ31 مليون جنيه

الخميس، 31 مارس 2022 03:19 م

سرعة إنجاز مشروعات "حياة كريمة" بأسوان.. المراكز المستهدفة تنتظر الافتتاح الرسمي.. 3 مدارس ومراكز خدمات جماهيرية وزراعية ووحدة بيطرية.. مشروع الصرف ومحطة المعالجة ومركزا شباب ومكتب بريد ووحدة صحية بإدفو.. صور

الإثنين، 28 مارس 2022 02:23 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة