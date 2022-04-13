5 أطعمة مفيدة لصحتك فى رمضان .. شوربة العظام أبرزها

كتبت أمل علام

لا يجب أن يقتصر الأكل الصحي بالضرورة فى رمضان فقط، يمكن للشخص أن يتناول الأطعمة الصحية المحتوية على المواد المفيدة طوال العام.



اهمية شوربة العظام

ووفقا لما ذكره موقع Times Now News للصيام فوائد كثيرة حيث يصوم المسلمين في جميع انحاء العالم، وهو وسيلة لخفض الوزن والتخلص من سموم الجسم.

أهم الأطعمة التي يمكن تناولها خلال الصيام هي:

1.التوت والفراولة والعنب..

هذه الأطعمة الغنية بالفلافونويد هي من بين الفواكه الأكثر شعبية، نظرًا لكون التوت صغير الحجم ومليئًا بالنكهة، يمكن أن يكون بمثابة خيارات ممتازة للوجبات الخفيفة، يعتبر التوت أيضًا مصدرًا لمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد صحة البشرة. بعض أنواع التوت التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي هي الفراولة، والعنب.

2.الخضروات الصليبية مثل الكرنب والقرنبيط..

غالبًا ما يؤدي الصيام إلى الإمساك، وهو أحد أكثر مشكلات الجهاز الهضمي إزعاجًا، لكن تناول الخضروات الصليبية الغنية بالألياف يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي مع دعم الصحة العامة، بعض الخضروات الصليبية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي هي الكرنب والقرنبيط والبروكلي.

3.المكسرات..

الدهون مهمة لتنظيم وظائف الجسم المهمة، المكسرات مصدر للدهون الصحية، ويجب تناولها بشكل منتظم، بعض أصناف المكسرات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي هي اللوز والجوز والفول السوداني وما إلى ذلك.



فوائد الشوربة

4.شوربة العظام..

عند محاولة قضاء ساعات طويلة مع عدم تناول الطعام أو تناول القليل منه، يميل الجسم إلى البدء في فقدان الطاقة، لا يمكن أن تساعد هذه السوائل فقط في تلبية متطلبات الماء الخاصة بك، ولكنها يمكن أن تساعد أيضًا في تزويد جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية.

5.المأكولات البحرية..

للتعويض عن متطلبات الجسم من البروتين، تضاف المأكولات البحرية شعبياً إلى النظام الغذائي، كما أنها مصدر غني للدهون الصحية ويمكن أن يكون لاستهلاكها باعتدال فوائد صحية متعددة.