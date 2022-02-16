وجبة التخسيس.. ما يجب إضافته لدقيق الشوفان لفقدان الوزن بشكل أسرع

كتبت أمل علام

دقيق الشوفان سهل الطهى وصحى ومغذى، وهو خيار الإفطار المفضل لأولئك الذين يخططون لفقدان الوزن، فهو يشعرك بالشبع لفترة أطول، ويوفر لك عناصر غذائية مختلفة ومنخفضة للغاية فى السعرات الحرارية.



الشوفان وما يجب اضافته عليه

ووفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا" هناك العديد من الأسباب لتضمين دقيق الشوفان في نظامك الغذائي، لأنه خيار فطور مثالى ليس فقط لأولئك الذين يريدون التخلص من الكيلوجرامات، لكن أيضًا للحفاظ على وزن صحى وإدارة مستوى الكوليسترول فى الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، أفضل شىء فى دقيق الشوفان هو أنه يمكنك تجربته بنكهات مختلفة ولا يمكنك الشعور بالملل منه، ومع ذلك، أثناء التجربة في بعض الأحيان، يمكن للمرء أن يسرف في تناول الطعام، ويمكن أن يجعل دقيق الشوفان الصحي غير صحي.



الشوفان لانقاص الوزن

تعرف على ما يجب إضافته إلى دقيق الشوفان لتجنب زيادة الوزن والحفاظ على صحتك

فى حين أن هناك أنواعًا مختلفة من المكسرات التى يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائى، فإن الجوز "عين الجمل" هو الأكثر تغذية وصحية للجميع، فهو غنى بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والعديد من الفيتامينات الأخرى، ويمكن للجوز أن يقلل من مخاطر الالتهابات والسمنة، الدهون الصحية الموجودة فيه مفيدة للغاية لصحة القلب وتقلل خطر الإصابة بمرض السكرى.

التوت

التوت الأزرق أو الفراولة أو التوت البرى، يمكنك إضافة أى توت من اختيارك إلى وعاء دقيق الشوفان، التوت غنى بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التى يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، علاوة على ذلك، فهى مليئة بالألياف التى يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع وتقلل من خطر زيادة الوزن.

بذور الشيا

عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات، تحتاج إلى إضافة البروتين إلى نظامك الغذائى، البروتين يعتبر أساسيا لبناء الخلايا ويساعد على إبقائك ممتلئًا حتى عندما تستهلك سعرات حرارية أقل للتخلص من الكيلوجرامات، 100 جرام من بذور الشيا تحتوي على 17 جرام من البروتين، علاوة على ذلك، فإن بذور الشيا مليئة بالألياف التي يمكن أن تمنع الإمساك والرغبة الشديدة في منتصف الوجبة.

الحليب

وقال الموقع إن دقيق الشوفان طبق يعتمد في مكوناته على الحليب، لذلك تحتاج إلى إضافة بعض التحلية لتحسين المذاق، إذا كنت قادرًا على تناول الطعام بدون التحلية، يمكنك الاستمرار فى تناوله، وإلا فإننا نوصيك بالذهاب إلى المحليات الصحية مثل العسل، تجنب السكر لأنه يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويحتوى على سعرات حرارية ليس لها قيمة.