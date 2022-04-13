33 عيارا ناريا و30 مصابا.. تفاصيل جديدة حول مجزرة نيويورك وأسرار عن المتهم

كتبت: نهال أبو السعود

نشر فرانك جيمس، الرجل الذي حددته شرطة نيويورك باعتباره المشتبه به في اطلاق النار بمترو انفاق بروكلين أمس وتسبب في إصابة ما يقرب من 30 شخصا، سلسلة من مقاطع الفيديو العدائية على قناة يوتيوب لسنوات.

وفقا لفوكس نيوز، نشر جيمس مقاطع استمرت لساعات تحت عناوين مثل "المتوسطات المحلية" و "العنف المرصود" مليئة بالألفاظ النابية حول العرق والسياسة والأحداث الجارية، وأظهرت صورة البانر منبهًا كتب عليه "متأخر جدًا".

وعندما أعلنت الشرطة أن جيمس شخص مهتم بهجوم مترو الأنفاق ، قاموا بمشاركة صورة ثابتة يبدو أنها مأخوذة من مقطع فيديو نشره قبل ثلاثة أسابيع بعنوان "توقف واحد كامل".

في بعض الأحيان، انتقد جيمس بشدة الأوروبيين والأمريكيين السود باستخدام سلاسل من الإهانات والعنصرية ، وكذلك النساء والمشردين وسخر من الحرب الأوكرانية وشكك في وجود الحقوق المدنية.

كما شارك تقارير إخبارية محلية ومقاطع أفلام واستخدمها كنقاط انطلاق لأفكاره العدوانية، بدأ مقطع فيديو في الأول من مارس حول تصاعد العنف في مترو أنفاق مدينة نيويورك واستمر في انتقاد رئيس البلدية إريك آدامز والنساء والأخصائيين الاجتماعيين والمشردين.

وقال جيمس في الفيديو: "أردت أن أقتل كل شيء في الأفق كنت أخطط لقتل كل ما رأيته."

وقالت الشرطة إن مهاجما يرتدي سترة واقية وقناع غاز فتح علبة دخان وأطلق ما لا يقل عن 33 طلقة من مسدس جلوك عيار 9 ملم بينما دخل قطار N المتجه إلى مانهاتن نحو المحطة حوالي الساعة 8:25 صباحا. واستعادوا السلاح وأشياء أخرى يعتقد أن المشتبه به تركها في السيارة.