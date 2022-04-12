فوكس نيوز: ضحايا إطلاق النار فى مترو بروكلين وصل إلى 28 مصابا منهم 5 بحالة خطرة

كتبت: نهال أبو السعود

قال مسئولين في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إن أعداد ضحايا حادث إطلاق النار الجماعي في محطة مترو بروكلين بمدينة نيويورك وصل إلى 28 مصابا ، 10 منهم بأعيرة نارية و5 فى حالة خطرة لكن مستقرة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه يتم مطاردة مشتبه به يرتدي قناعا ضد الغاز فى محطة بروكلين بـ نيويورك، وقالت شرطة نيويورك، إنه تم العثور على عبوات غير منفجرة فى محطة بروكلين للقطارات، موضحة أنه لا توجد عبوات ناسفة نشطة حاليا.

وطلبت شرطة نيويورك من أى شهود الاتصال بها للإدلاء بمعلومات، كما طلبت شرطة نيويورك من السكان الابتعاد عن موقع إطلاق النار في بروكلين، فيما شهدت شوارع نيويورك انتشار كثيف لقوات الأمن عقب إطلاق النار في بروكلين، وقال مراسل العربية، إن المشتبه به بإطلاق النار ألقى قنبلة دخانية في محطة بروكلين للقطارات.

وأشارت إلى أن المشتبه به قد يكون عاملا في شركة في محطات بروكلين للقطارات، مؤكدة إغلاق غالبية خطوط القطارات في مدينة نيويورك، بجانب انتشار كثيف لأفراد شرطة نيويورك عقب إطلاق النار في بروكلين.

وقال البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار في محطة مترو أنفاق بروكلين، وأضاف البيت الأبيض، أن كبار موظفي البيت الأبيض يتواصلون مع عمدة نيويورك ومفوض الشرطة لتقديم أي مساعدة

من جانبها، قالت شرطة نيويورك، إن المعلومات عن توقف حركة القطارات غير دقيقة، فيما حلقت مروحيات فوق موقع إطلاق النار في بروكلين ـ نيويورك.