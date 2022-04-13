اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة تتواصل مع المصرى المصاب بحادث إطلاق النار بمترو أنفاق بروكلين

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:41 م
وزيرة الهجرة تتواصل مع المصرى المصاب بحادث إطلاق النار بمترو أنفاق بروكلين السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المصري "كريم عاطف" المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد مصابى حادث إطلاق النار بمترو الأنفاق فى بروكلين.

 

واطمأنت السفيرة نبيلة مكرم على "كريم عاطف" حيث أصيب بـ ٣ رصاصات في قدمه، لافتة إلى أنه أجرى عملية وتم تركيب شرائح في قدمه وسيجري عمليه أخرى عقب ١٠ أيام، متمنية له الشفاء العاجل.

 

كما تواصلت وزيرة الهجرة مع أسرة "كريم عاطف" لطمأنتهم على حالته، وأنه يتلقى كافة أوجه الرعاية والمتابعة، مشيرة إلى أنها تتابع حالته الصحية مع السفارة المصرية أولا بأول حتى يتماثل للشفاء التام.

 

من جانبه، قدم "كريم عاطف" الشكر لوزيرة الهجرة على تواصلها معه ومع أسرته، معربًا عن سعادته لوقوف وطنه بجانبه إثر تعرضه لهذا الحادث.

 

ويذكر أنه قد أصيب 16 شخصاً على الأقل، فى حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك صباح أمس الثلاثاء.


وزيره الهجره

كريم عاطف

مترو الانفاق

بروكلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج يضربون أروع الأمثلة فى تعزيز الصورة الذهنية للدولة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:40 ص

وزيرة الهجرة تبحث استفادة المصريين بالخارج من خدمات البريد المصرى

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:34 ص

أخبار 24 ساعة..وزيرة الهجرة: الله يحمى مصر بأذان المساجد وأجراس الكنائس

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:22 ص

وزيرة الهجرة: الله يحمى مصر بأذان المساجد وأجراس الكنائس ودعوات البسطاء

الأحد، 10 أبريل 2022 09:31 م

وزيرة الهجرة تلتقي مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم "إيسيسكو"

الأحد، 10 أبريل 2022 05:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة