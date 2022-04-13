اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"مصر للطيران" تطالب الركاب القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:20 م
"مصر للطيران" تطالب الركاب القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونية مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت شركة مصرللطيران عملائها القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونية "visit egypt" والتي بدأ تفعيلها  بشكل "تجريبى" بديلا عن كروت وإقرارات الصحة العامة الورقية، وذلك لحين الإنتهاء من المرحلة التجريبية والعمل بشكل كامل على المنصة الإلكترونية لجميع الركاب القادمين سواء المصريين أو الأجانب.
 
وفى حالة تعذر التسجيل على المنصة فسيتم السماح للركاب بالدخول وفقا لاشتراطات الدخول الصحية للأراضي المصرية كما هي والتي تتطلب إحضار شهادات معتمدة بالحصول علي لقاحات كورونا بشرط مرور 14 يومًا علي الجرعة الثانية أو Antigen test او تقديم PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول بـ 72 ساعة عليهما QR code.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر الطيران

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة