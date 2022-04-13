مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "السادات - كفر داود" بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بانقلاب ميكروباص ووجود متوفين ومصابين، بالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع شخصين وأصيب 6 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السادات - كفر داود، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





