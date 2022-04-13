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مستشار زيلينسكى: مصير ماريوبول يعتمد على السلاح الألمانى

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:10 م
مستشار زيلينسكى: مصير ماريوبول يعتمد على السلاح الألمانى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تنتظر المستشار الألماني لاتخاذ قرارات عدة بينها تسليم الأسلحة، وفقا لخبر عاجل بثت هقناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف مستشار زيلينسكي: مصير ماريوبول يعتمد على السلاح الألمانى الذى يمكننا حيازته لكنه لا يصل.

 

وفى وقت سابق، أكدت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، توسيع قائمة العقوبات التي فرضتها على روسيا ردا على إطلاقها عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.

 

وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن قائمة العقوبات المحدثة التي نشرتها الحكومة اليوم الأربعاء تتضمن أسماء 206 أفراد جدد، منهم 178 شخصا فى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك.

 

وتشمل القائمة الجديدة أسماء المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أندريه فورسينكو، وزوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ماريا، والنائب الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك المعروف بعلاقاته الشخصية مع الرئيس الروسي (وأعلنت الحكومة الأوكرانية أمس عن اعتقاله)، علاوة على رئيسي حكومتي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ألكسندر أنانتشينكو وسيرغي كوزلوف.

 

كما أدرج على قائمة العقوبات رجال أعمال روس كبار، منهم رئيس مجلس إدارة شركة "لوكويل" النفطية فاغيت أليكبيروف، ورئيس مجلس إدارة شركة "سيستينا" الاستثمارية فلاديمير يفتوشينكوف، والرئيس السابق لشركة سكك الحديد الروسية فلاديمير ياكونين، ورئيس شركة "ترانس ماش القابضة" أندريه بوكاريف وغيرهم.


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