مستشار الرئيس للصحة: كل اللقاحات المتوفرة فى مصر آمنة بشكل كامل

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن التحور فى الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة أمر متوقع، متابعا: "مع ظهور متحور جديد يحدث حالة من الجدل حوله وهل هو متحور أكثر شراسة وما هى أبرز أعراضه وهكذا"، مشددا على أن كل اللقاحات المتوفرة فى مصر آمنة بشكل كامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا لا يزال يتحرك فى الكثير من قارات العالم، موضحا أن منطقة جنوب شرق أسيا هى الأكثر تأثرا بالفيروس خلال هذه الفترة مثل الصين واليابان وغيرها من الدول فى هذه المنطقة، موضحا أن الوضع الوبائى فى مصر أحسن ولم يرصد حتى الآن ما يدل على أن هذا المتحور الجديد قد يكون أكثر شراسة أو عدوانية والدليل 99.9 % فى العالم حالات بسيطة والحالات الخطيرة تمثل 1. % فقط.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "نتابع هذا المتحور الجديد بشكل دقيق لمعرفة كافة الأمور المتعلقة به من خلال الأعراض وتأثير اللقاحات عليه وحتى الآن الدراسات مستمرة حول هذا المتحور الجديد".