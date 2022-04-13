مستشار الرئيس للصحة: 2.3 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة

كتب محمد عبد العظيم

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة الاستمرارية في تلقي تطعيمات كورونا، إذ لم يحصل بعض المواطنين على الجرعة الثانية، مشددًا على أن نسبة الحماية من إصابات كورونا عند الحصول على اللقاحات ليست كاملة.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن فعالية اللقاحات تستمر لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 شهور، مموضحًا: "طالما هناك لقاحات يجب أن نسارع إلى الحصول على الجرعة الثالثة، ولدينا 2.3 مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة حتى الآن".

ونفى مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن تكون للجرعات الثالثة أعراض شديدة مقارنة بأول جرعتين: "مفيش حاجة خارج إطار المعروف أو المتوقع بالنسبة لأي جرعة من الجرعات الثلاثة".