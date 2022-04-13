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مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:18 م
مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين مسابقة القرآن الكريم بمركز شباب الندافين
الأقصر - أحمد مرعى

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واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر أنشطتها الرمضانية، حيث نفذ مركز شباب الندافين بمدينة الطود، أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمنطقة حاجر العديسات، من حيث عدد المتسابقين وعدد الكتاتيب المشاركة، حيث يبلغ سن المتسابقين حيث من سن 5 سنوات حتى 18 سنة.

 

وقال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إن المسابقة تستمر لمدة أربعة أيام وسوف يكرم الفائزين في احتفالية كبرى نهاية شهر رمضان المبارك.

 

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت برنامجا إذاعيا على مدار شهر رمضان عبر إذاعة شباب مصر على بوابة وزارة الشباب والرياضة، تحت اسم "حياة كريمة" يتناول كافة المشروعات القومية التى تنفذها الوزارة فى المحافظات، ويتناول البرنامج جهود وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصرى.

 

وأوضحت وزارة الشباب أن ضيوف البرنامج هم وكلاء الوزارة مديرى المديريات بالمحافظات ، يتحدثون عن أهم الأعمال والإنجازات التى تقدمها الدولة المصرية فى قطاع الشباب والرياضة، ( ضمن مبادرة حياة كريمة ) لتطوير الهيئات الشبابية والرياضية ، حيث تسعى المبادرة لتحقيق العديد من الأهداف، منها سد الفجوات التنموية بين القرى ، فضلاً عن الإستثمار فى تنمية الانسان وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابى بمستوى حياتهم.

 

مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين (1)
مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين

 

مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين (2)
مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين

 

مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين (3)
مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين

 

مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين (4)
مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين
 
مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين (5)
مسابقة القرآن الكريم الكبرى بمركز شباب الندافين

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