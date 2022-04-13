اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء: تطوير ومشروعات مدينة شرم الشيخ نقلة نوعية للمدينة.. صور

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:31 م
محافظ جنوب سيناء: تطوير ومشروعات مدينة شرم الشيخ نقلة نوعية للمدينة.. صور جانب من الجولة
جنوب سيناء - ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن ما يحدث الآن من تطوير ومشروعات بشرم الشيخ، يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة للارتقاء بمقومات المدينة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجعل المدينة قبلة للسياحة فى المنطقة، واستكمال كافة الاستعدادات لاستضافة مؤتمر التنوع المناخىCOP 27 نوفمبر 2022.

جاء ذلك خلال جولة محافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، يرافقة اللواء محمود السولية القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة التطوير والمشروعات الجارية بالمدينة والوقوف على آخر الاستعدادات الجارية استعدادا للمؤتمر العالمى للمناخ COP 27 نوفمبر 2022.

وتفقد منطقة السوق التجارى القديم والتى تشهد طفرة فى التطوير الشامل ورفع الكفاءة وإقامة مشاتل للزهور، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى مجال الإضاءة والكاميرات الحديثة، وإقامة نافورات، بالإضافة لإقامة منطقة كاملة تمثل أشهر أحياء مصر القديمة، الأمر الذى سيجعل السوق من أبرز المزارات السياحية فى المدينة.

كما تفقد المحافظ عددا من الطرق الرئيسية والداخلية الجارى توسعتها ورصفها ورفع كفاءتها، فضلا عن أعمال اللاند سكيب والتشجير والإضاءة.

وتفقد الأعمال الجارية بمجلس المدينة الذكى الجديد والذى يقام على أحدث الطرق التكنولوجية، بالإضافة إلى الحديقة المركزية المزودة بهايد بارك ومركز تسوق عالمى وسلسلة من البنوك والمطاعم والكافيهات ومسرح وحضانة.

كما التقى المحافظ خلال الجولة عددا من العمال فى عدة مواقع وأثنى على جهدهم الكبير فى العمل فى ظل صيام شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة بمدينة شرم الشيخ.

6b21b698-c869-4bc2-a159-be8273d1710a
 

 

6b113419-3cf3-4af1-8b75-48ca1ab82f47
 

 

 

7dd9401b-f053-4e9f-b161-c3e67c3624aa
 

 

 

7f9da88c-e6a5-4af6-8553-23cd089c5706
 
8bf0a76c-ac15-4607-ae3a-f490a5611c1f
 
42b60a7f-e9f4-4d1c-8d67-5f32a19e2678
 
54aa3b06-066c-407a-b2ff-f43cbf9a4a8c
 
801d2514-3b89-405c-b8b5-2f3fde871973
 
679404ed-502b-40a0-bb43-20a99e7410df
 
b493b72e-6e18-43bc-908a-17085a9485a0
 
cc70f77f-0fbf-4866-b9e3-2955a380edc0

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

جولان تفقدية

تطوير شرم الشيخ

مؤتمر التغيرات المناخية

السوق القديم

مشروعات الطرق الداخلية

هايد بارك

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس مسجد الهجن وقرية التراث بمضمار شرم الشيخ

الخميس، 07 أبريل 2022 09:40 م

محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس الحديقة المركزية بشرم الشيخ.. صور

الخميس، 07 أبريل 2022 07:40 م

محمود محيى الدين: قمة شرم الشيخ للمناخ فرصة لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:17 ص

رئيس غينيا الاستوائية: ندعم جهود مصر لاستضافة وإنجاح COP27 في شرم الشيخ

الأحد، 10 أبريل 2022 11:58 ص

الأمم المتحدة: تحديد رؤية العمل المناخى استعدادا لــCOP27 فى شرم الشيخ

الأحد، 03 أبريل 2022 02:33 م

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير شرم الشيخ استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ "COP 27"

الخميس، 31 مارس 2022 05:04 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة