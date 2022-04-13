محافظ جنوب سيناء: تطوير ومشروعات مدينة شرم الشيخ نقلة نوعية للمدينة.. صور

جنوب سيناء - ياسر عامر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن ما يحدث الآن من تطوير ومشروعات بشرم الشيخ، يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة للارتقاء بمقومات المدينة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجعل المدينة قبلة للسياحة فى المنطقة، واستكمال كافة الاستعدادات لاستضافة مؤتمر التنوع المناخىCOP 27 نوفمبر 2022.



جاء ذلك خلال جولة محافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، يرافقة اللواء محمود السولية القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة التطوير والمشروعات الجارية بالمدينة والوقوف على آخر الاستعدادات الجارية استعدادا للمؤتمر العالمى للمناخ COP 27 نوفمبر 2022.



وتفقد منطقة السوق التجارى القديم والتى تشهد طفرة فى التطوير الشامل ورفع الكفاءة وإقامة مشاتل للزهور، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى مجال الإضاءة والكاميرات الحديثة، وإقامة نافورات، بالإضافة لإقامة منطقة كاملة تمثل أشهر أحياء مصر القديمة، الأمر الذى سيجعل السوق من أبرز المزارات السياحية فى المدينة.



كما تفقد المحافظ عددا من الطرق الرئيسية والداخلية الجارى توسعتها ورصفها ورفع كفاءتها، فضلا عن أعمال اللاند سكيب والتشجير والإضاءة.



وتفقد الأعمال الجارية بمجلس المدينة الذكى الجديد والذى يقام على أحدث الطرق التكنولوجية، بالإضافة إلى الحديقة المركزية المزودة بهايد بارك ومركز تسوق عالمى وسلسلة من البنوك والمطاعم والكافيهات ومسرح وحضانة.



كما التقى المحافظ خلال الجولة عددا من العمال فى عدة مواقع وأثنى على جهدهم الكبير فى العمل فى ظل صيام شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة بمدينة شرم الشيخ.







































