اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:40 ص
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محافظة الجيزة ترمم نفق بهى الدين بركات وترصف طريق المريوطية ناهيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:00 ص
محافظة الجيزة ترمم نفق بهى الدين بركات وترصف طريق المريوطية ناهيا نفق بهي الدين بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت محافظة الجيزة أعمال ترميم نفق بهى الدين بركات تمهيدا لأعمال الدهانات والتطوير فى إطار أعمال التطوير الجارى تنفيذها، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الكبارى والأنفاق قامت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق بمتابعة من المهندسة نجوى السعيد مدير المديرية.
 
وفى السياق تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية، لتسهيل حركة سير المواطنين فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، لتحقيق أعلى معايير السلامة والسيولة المرورية.
 
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مديرية الطرق بتنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق المريوطية ناهيا، وذلك بطول 3 كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك بإشراف المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق ليضاف لمنظومة الطرق والمحاور المرورية المطورة بالمحافظة.

الجيزة

رصف الطرق

نفق بهي الدين

طريق ناهيا

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