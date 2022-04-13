اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لوكاشينكو: أطالب منذ فترة طويلة بالتحول للتعاملات المالية بالروبل الروسى

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:22 ص
لوكاشينكو: أطالب منذ فترة طويلة بالتحول للتعاملات المالية بالروبل الروسى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع مع حاكم إقليم بريمورسكي الروسي أوليج كوزيمياكو اليوم الأربعاء، إنه يؤيد منذ فترة طويلة الانتقال إلى تسديد التسويات المالية بين موسكو ومينسك لتكون بالروبل الروسي.

وقال لوكاشينكو "الروبل الروسي لا يزعجنا ، لطالما طالبت بضرورة التحول إلى التسويات بالروبل الروسي لسنا بحاجة إلى الدولار واليورو لكن كان من التقدم في كل ذلك".

وأضاف "اليوم ندفع مقابل الطاقة وأشياء أخرى بالروبل الروسي وهذا يناسبنا وكل ما نحتاجه من الموارد ".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تعتزم زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية وعملات الدول الشريكة الموثوقة ، مضيفا "سنواصل التحرك بشكل مستمر ومنهجي في هذا الاتجاه لتعزيز السيادة المالية والاقتصادية للبلد كجزء من خطة طويلة الأجل، لزيادة حصة تسويات التجارة الخارجية بالعملة الوطنية وعملات الدولة الشريكة الموثوق بها ".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق مرسوما رئاسيا بشأن قواعد تجارة الغاز مع الدول غير الصديقة. 

 


بيلاروسيا

الروبل

الدولار

بوتين

اليورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة