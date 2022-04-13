لوكاشينكو: أطالب منذ فترة طويلة بالتحول للتعاملات المالية بالروبل الروسى

وقال لوكاشينكو "الروبل الروسي لا يزعجنا ، لطالما طالبت بضرورة التحول إلى التسويات بالروبل الروسي لسنا بحاجة إلى الدولار واليورو لكن كان من التقدم في كل ذلك".

وأضاف "اليوم ندفع مقابل الطاقة وأشياء أخرى بالروبل الروسي وهذا يناسبنا وكل ما نحتاجه من الموارد ".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تعتزم زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية وعملات الدول الشريكة الموثوقة ، مضيفا "سنواصل التحرك بشكل مستمر ومنهجي في هذا الاتجاه لتعزيز السيادة المالية والاقتصادية للبلد كجزء من خطة طويلة الأجل، لزيادة حصة تسويات التجارة الخارجية بالعملة الوطنية وعملات الدولة الشريكة الموثوق بها ".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق مرسوما رئاسيا بشأن قواعد تجارة الغاز مع الدول غير الصديقة.