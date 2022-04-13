لمحبى رياضة الغوص.. تعرف على أشهر وأجمل المواقع البحرية بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشتهر محافظة البحر الأحمر بعدة مراسى طبيعية خلقتها الطبيعة وخاصة فى جنوب البحر الأحمر ومن بين تلك المراسى الطبيعية "مرسى تنضبه" الذى تظهر به بشكل متكرر حيوان الدوجونج عروس البحر، وينطلق منه جميع محبى الغوص بمرسى علم إلى أشهر 13 موقع غوص بمرسى علم ..تعرف على مرسى تنضبه فى المعلومات الاتية

- يقع مرسى تنضبه جنوب مدينة مرسى علم بـ14 كيلو متر.

- وصف زائرو محافظة البحر الأحمر، خاصة زائرو مرسى علم، مرسى تنضبة بأنها منطقة السحر والطبيعة

- يعد من أجمل مراسى الجنوب، ويضم بالقرب منه قرابة 13 موقع غوص، مما جعله نقطة انطلاق لجميع رحلات الغوص المتوجهة لتلك المواقع الشهيرة.

- يقع بالقرب منه موقع غوص تشيك بوينت، ومرسى جمال، وطرفه مكي، وعرق طرفه، والهاوس ريف، والمواسير، حيث إنها من مواقع الغوص الشهيرة بمرسى علم.

- يعد منطقة انطلاق العشرات من المراكب السياحية المتجهة لتلك المواقع

- يضم مخيمات صغيرة شيدها السكان المحليون لتقديم المشروبات والمؤكلات المحلية للسياح عند زيارتهم أو انطلاقهم من مرسى تنضبة

- يظهر فيها حيوان الدوجنج بشكل متكرر لكنه زائر لها بحثا عن الحشائش البحرية التى يتغذى بها، كذلك أنواع كثيرة من الأسماك والسلاحف ذات الألوان الزاهية.