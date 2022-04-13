للراغبين في التخلص من الوزن الزائد.. أطعمة غنية بالبروتين هتساعدك

فاطمة ياسر

إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد، عليك قراءة هذه السطور، لأنها تساهم بشكل ملحوظ في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، وملحوظ، فاتباع الحميات الغذائية الغنية بالبروتين يعمل على زيادة حرق الدهون في الجسم، والتخلص من الوزن الزائد.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع " eatthis "، ضرورة تناول البروتين في نظامك الغذائي لأنه يساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، ويعمل على حرق والتخلص من دهون البطن، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية الهادفة للتخلص من دهون البطن.

وأوضح التقرير المنشور، أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يقلل من شعورك بالجوع لفترات طويلة، وهذا الأمر يساهم بشكل ملحوظ في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، وأيضا يعمل على إنقاص الوزن دون فقدان كتلة العضلات وضعف الجسم.

ومن ضمن الأطعمة الغانية بالبروتين التي ينصح بتناولها للتخلص من الوزن الزائد، التالي:

-لحوم منزوعة الدهون، كالدجاج أو الديك الرومي أو الأسماك، والجمبري، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون ، فجميعها أطعمة غنية بالبروتين ولكنها قليلة الدهون، وتساعد بشكل ملحوظ في التخلص والقضاء على الوزن الزائد لأنها تساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

-يمكنك تناول الحمض، فهو من الحيل الغذائية الرائعة الغنية بالبروتين، والألياف، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في شعورك بالشبع لفترات طويلة، كما أنه يمد الجسم بحصة البروتين التي يحتاجها.

-يمكنك تناول الأجبان والألبان، فجميعها أطعمة غنية بالبروتين والكالسيوم، وتناولك لها يساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، والسبب في ذلك احتوائها على البروتين.