لغز الجريمة.. حكاية غموض وفاة ملك البوب مايكل جاكسون منذ 13 عاماً

كتب - أحمد عبد الهادى

يعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" لغز في الجريمة" والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة رحيل وفاة أيقونة الموسيقى وملك البوب مايكل جاكسون، الذى رحل يوم 25 يونيو 2009، ومازالت أغانية عالقة بأذهان كل عشاق الموسيقى والغناء من مختلف أنحاء العالم.

قال الطبيب الشخصي لمايكل جاكسون، كونراد موراي، في تصريحات سابقة، إنه وجد المغني العالمي في السرير لا يتنفس بعد ظهر يوم 25 يونيو عام 2009، وكان جاكسون يتدرّب موسيقيا ليلة 24 يونيو، قبل سلسلة من الحفلات الموسيقية في لندن O2 Arena، ولم يغادر غرفة نومه في الصباح.

وبعد محاولته إحياء جاكسون مدة 5 إلى 10 دقائق دون تأثير يذكر، اتصل موراي بالمسعفين الطبيين الذين أجروا الإنعاش القلبي الرئوي على ملك البوب، لمدة 42 دقيقة في منزله في "هولمبي هيلز"، لوس أنجلوس، قبل نقله إلى المستشفى.

ويُقال إن مايكل جاكسون توفي بسبب جرعة زائدة من أدوية البروبوفول والبنزوديازيبين، ليتوقف قلبه بعدها، وتزوج ملك البوب من ابنة إلفيس بريسلي ليزا ماري في عام 1994، التي التقى بها لأول مرة في السبعينيات، وانفصلا في أوائل عام 1996، مع إشارة ماري إلى "اختلافات لا يمكن التوفيق بينها" كانت أساس الطلاق.