فحص 37 ألفا و400 مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بقرى سوهاج خلال مارس 2022

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج أنه تم فحص أكثر من 37 ألف و400 مواطن ضمن 4 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، والتى تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين، حيث تحظى محافظة سوهاج باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة الجميع.

هذا وشكلت المبادرات الرئاسية نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية وقد شملت المبادرات التي تم تنفيذها بسوهاج مبادرة صحة المرأة والتى تأتى لدعم صحة المرأة المصرية وتم من خلالها فحص أكثر من 16 ألفا و400 سيدة خلال شهر مارس لعام 2022، حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

بالإضافة إلى مبادرة "السمعيات" الكشف المبكر عن ضعاف السمع، والتى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصاً على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص أكثر من 8 آلاف طفل وذلك خلال شهر مارس لعام 2022، حيث تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

ومبادرة (صحة الأم والجنين) والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين. حيث تم فحص أكثر من 3 آلاف و600 سيدة في شهر مارس 2022 وتهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف.

وأخيرا مبادرة (الاعتلال الكلوى) والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية وتم فحص أكثر من 9 آلاف و300 مواطن أيضا خلال شهر مارس 2022، حيث وتقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.