ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاحتياله على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزته 3 كارنيهات منسوب صدروهم لجهات حكومية وخاصة "اثنين منهم باسم المتهم والثالث باسم أحد الأشخاص وجميعهم مثبت عليهم صورته مزورين".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة، كما أقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كارنيهان منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية بإسمه مزورين)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الأول المضبوط أيدها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.