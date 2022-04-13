سجن أمريكيين تورطا بتفجير مسجد في مينيسوتا عام 2017.. "ABC" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

حُكم يوم الثلاثاء على رجلين من ولاية إلينوي، ساعدا في تفجير مسجد في مينيسوتا عام 2017 بالسجن لمدة 16 عامًا وحوالي 14 عامًا، وفقا لشبكة ايه بي سي.

ووفقا للتقرير، حُكم على مايكل مكوورتر البالغ 33 عامًا ، بالسجن أقل من 16 عامًا وجو موريس البالغ 26 عامًا بالسجن لمدة 14 عامًا، وشهد كلاهما في محاكمة عام 2020 ضد إميلي كلير هاري ، زعيمة ميليشيا صغيرة من إلينوي تُدعى "الأرانب البيضاء".

أُدين هاري في أواخر عام 2020 وحُكم عليه العام الماضي بالسجن 53 عامًا بتهمة الهجوم على مركز دار الفاروق الإسلامي ، وهو مسجد في ضاحية بلومنجتون في مينيابوليس.

قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دونوفان فرانك إن "المساعدة الكبيرة" للرجال سمحت له بإصدار عقوبات أقل من الحد الأدنى القانوني المطلوب في قضية الإرهاب المحلي ، حسبما ذكرت صحيفة ستار تريبيون.

لم يصب أحد بأذى في انفجار 5 أغسطس 2017 بعد انفجار قنبلة أنبوبية في مكتب الإمام أثناء تجمع المصلين لأداء صلاة الفجر ، لكن أفراد المجتمع اهتزتهم الحادثة وشهد المدير التنفيذي للمسجد في محاكمة هاري بأن ذلك حدث أدى إلى تضاؤل ​​الحضور بسبب الخوف.

وقال ممثلو الادعاء في ملفات المحكمة قبل النطق بالحكم: "لقد أعرب كل من موريس وماكوورتر عن ندمهما على مشاركتهما في التفجير وقبلا المسؤولية عن أفعالهما.. الحكومة تقر وتحترم إلى حد كبير قدرة دار الفاروق على مسامحة مهاجميها واستخدام هذا العمل الإرهابي كمنصة لتعزيز الرحمة".

بعث الإمام محمد عمر ، المدير التنفيذي لمركز دار الفاروق ، برسالة إلى زملائه من رجال الدين والقادة الدينيين ، يطلب منهم التوقيع على خطاب مفتوح يحثهم فيه على العفو.

وجاء في الرسالة: "الضرر الذي حدث حقيقي ، والجريمة التي ارتكبت حقيقية ، والرعب الذي حدث في ذلك اليوم حقيقي ، ولكن ما هو حقيقي أيضًا هو فرصتنا لتقديم مغفرة حقيقية ، والقيادة بالقدوة نعتقد أنه فقط من خلال التسامح يمكننا الحصول على أي فرصة حقيقية للشفاء والمضي قدمًا."

في محاكمة هاري ، أظهرت شهادتهم أن هاري أمرهم بإلقاء القنبلة الأنبوبية على مركز دار الفاروق الإسلامي بينما كان ينتظر في شاحنة مستأجرة، وشهد موريس أن هاري أخبره أن المسجد كان يدرب مقاتلي داعش - وهو أمر نفاه المسجد ولم يزعمه الادعاء قط.