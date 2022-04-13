"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز نصف مليار حالة

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و185 ألفا و143 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ986 ألفا و408 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ661 ألفا و741 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و710 وفيات.