تحرير 32 مخالفة تموينية للمخابز البلدية وضبط سكر ناقص الوزن بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغغار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار فى تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكرى السلع والمواد الغذائية .

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص عن ضبط 38 عبوة سكر بها نقص بالوزن، بالإضافة لتحرير 32 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية بنطاق المركز ، بتحقيق الانضباط على الأسواق ومراقبة السلع الغذائية وقوائم الأسعار والأوزان الخاصة بتلك السلع والعمل على تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.

أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ابوقرقاص، انه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.