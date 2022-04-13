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انخفاض وارتفاع بالحرارة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:00 ص
انخفاض وارتفاع بالحرارة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد حالة الطقس حتى الأحد
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقس ربيعى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا فى فترات الليل وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 13  أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 14 أبريل:

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15  أبريل:

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة السبت 16  أبريل:

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أبريل:

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 19 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة
 

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