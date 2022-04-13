اليوم السابع
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النصب بالمقابر الأثرية.. التحقيق مع 5 أشخاص من "مهاويس الثراء السريع"

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:00 ص
النصب بالمقابر الأثرية.. التحقيق مع 5 أشخاص من "مهاويس الثراء السريع" محكمة - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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"المقابر الأثرية الوهمية" تعد طريقة جديدة لارتكاب الجرائم من خطف والاستيلاء علي أموال المواطنين، وظهرت في الفترة الأخيرة العديد من الجرائم المرتكبة وعمليات النصب المتكررة، بزعم فتح مقبرة أثرية.
 
وفي السياق ضبطت الأجهزة الأمنية 5 أشخاص بالوادى الجديد لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بدائرة القسم بالاشتراك مع آخرين.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (4 أشخاص "لإثنين منهما معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى الوادى الجديد – المنيا) ، كما تم العثور على (حفرة كبيرة داخل المنزل المشار إليه – 300 قطعة ذهبية اللون معدنية دائرية الشكل عليها رسومات فرعونية – 52 قطعة معدنية مستطيلة الشكل عليها رسومات فرعونية – كمية من البخور والأعشاب وقطع من الرصاص – الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).
 
وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن قطع أثرية لبيعها لتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للتحقيق.
 
 

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